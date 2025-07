Traffico Roma del 26-07-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma trovati dalla redazione terminati i lavori sulla tangenziale est di nuovo percorribile il tratto della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni a Trastevere ultimo fine settimana dei festeggiamenti della Madonna de Noantri domenica all'evento finale con la tradizionale processione della Madonna fiumarola dalle 20 alle 21:30 circa la linea 8 proveniente dalla stazione Trastevere limiterà le corse in largo Bernardino da Feltre modifiche anche per le linee h 23280 sospeso fino a domani il servizio della metro C Per consentire lo svolgimento dei test utili all'apertura delle nuove stazioni Colosseo Fori Imperiali e porta metronia le corse sono integralmente sostituite da bus navetta come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-07-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - largo - madonna

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia alla Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla tratto Urbano della A24 Tor Cervara in via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est per un veicolo in panne code su via Prenestina tra Colle Prenestino e via Borghesiana sulla via Ardeatina e fine per lavori ci sono in cura tra Falcognana di Divino Amore nelle due direzioni come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 08-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione riaperta la carreggiata interna del raccordo anulare chiusa in precedenza per un incidente all'altezza dell'uscita Parco dei Medici restano comunque ancora code a partire dalla Appia per lavori Ci sono code anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca è l'uscita per La Casilina è chiusa una corsia di marcia per un incidente code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo anulare direzione dell'EUR per il traffico intenso ancora code sulla tangenziale est da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è per il notevole afflusso di fedeli a piazza San Pietro dove lo ricordo in corso di con chiave sono chiuse diverse strade tra queste via della Conciliazione via del Mascherino da piazza Risorgimento Borgo Sant'Angelo da via della traspontina e largo Ildebrando Gregori da Borgo Santo Spirito possibili ulteriori chiusure secondo necessità all'Euro al centro congressi la nuvola oggi e domani in programma la conferenza internazionale aereospace Power prevista la partecipazione capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare di diversi paesi fino al termine dell'evento non si può transitare nell'area delimitata da viale Asia viale Shakespeare viale Europa il controviale di via Cristoforo Colombo nel tratto da viale Europa a viale Asia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 07-05-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani riaperta La 1 Milano Napoli Prima bloccata per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma nord e Guidonia verso Napoli sul posto resta comunque una coda di 6 km a chi è diretto a Napoli consigliamo di uscire sulla diramazione di Roma nord dalla quale è possibile rientrare in autostrada dopo aver percorso il raccordo anulare e la 24 per Teramo ode sulla tangenziale est tra Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e la sala sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Flaminia alla Salaria e poi più avanti dalla Bufalotta lo svincolo per La 24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino Anagnina fila sulla via Pontina in uscita da Roma dalla Cristoforo Colombo a raccordo anulare ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.

AVVISO AL PUBBLICO In occasione dei festeggiamenti in onore della SS. Madonna delle Grazie, nei giorni 1-2-3 luglio 2025, saranno chiuse al traffico: Via Duomo (da Piazza V. Freda a Largo Croce) Via Roma (da via Sichelmanno a Piazza V. Freda) ? Vai su Facebook

Roma, strade chiuse e bus deviati sabato 19 e domenica 20 luglio; Roma, via Madonna dei Monti: traffico e degrado. La protesta del quartiere; Notte di fuoco a Madonna di Campagna: auto in fiamme e disagi per il traffico.

Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità eventi in città oggi pomeriggio dalle 18 a Trastevere si svolgerà la ... romadailynews.it scrive

Roma in tilt, tram bloccati per mesi: traffico paralizzato da Trastevere a Largo Argentina | Viabilità nel caos in tutta la città - Purtroppo non c'è niente da fare: Roma sarà avvolta nel manto del traffico. Da romait.it