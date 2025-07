Traffico Lazio del 26-07-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso sia in direzione delle località balneari del Lazio si è a causa dei Transiti lungo le principali arterie del territorio ci riferiamo in particolare alla A1 Firenze Roma Napoli al A24 roma-l'aquila-teramo e alla Roma Civitavecchia ad agevolare gli spostamenti contribuisce in questa giornata da bollino rosso il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge lo stop iniziato alle 8 si protrarrà fino alle 16 parliamo di trasporto ferroviario per segnalare questo fine settimana sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o alle sempre insieme meno di trasporti da segnalare possibili disagi oggi per chi deve spostarsi in aereo a causa di uno sciopero nazionale che coinvolgerà piloti assistenti di volo e personale di terra di diverse lo sciopero proclamato dalle principali sigle sindacati del settore è previsto dalle 13 alle 17 da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto

