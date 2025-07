Tra Cina e Russia Occidente e Sud Global l’India sceglie l’autonomia Parla Pulipka

Considerando i diversi rapporti che in particolare Cina e Russia hanno con i Paesi del Sud Globale — non solo economici e politici, ma anche militari — come considera il ruolo dell’India come voce della regione? A rispondere a questa domanda è Sanjay Pulipaka, presidente della Politeia Research Foundation, una fondazione di ricerca senza scopo di lucro focalizzata su tematiche internazionali e relazioni pubbliche, basata a Hyderabad. “È vero che Russia, Cina e altri Paesi sviluppati mantengono forti relazioni economiche e politiche con i Paesi del Sud Globale. L’impegno dell’India a favore degli interessi del Sud Globale si differenzia significativamente da quello della Cina ed è radicato nella propria esperienza di sviluppo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tra Cina e Russia, Occidente e Sud Global, l’India sceglie l’autonomia. Parla Pulipka

La situazione è preoccupante (Russia, Cina, India e altri scenari) - Qualche settimana fa scrivevamo dell’invito della Ue a tenere pronta una borsa nel caso avvenga un attacco militare o altro tipo di emergenza.

Cina-Russia: Xi esorta i due Paesi a salvaguardare l’autorita’ delle Nazioni Unite e a difendere gli interessi dei Paesi in via di sviluppo - Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato oggi che la Cina e’ pronta a collaborare con la Russia per salvaguardare l’autorita’ e lo status delle Nazioni Unite, e difendere con determinazione i diritti e gli interessi delle due nazioni e quelli dei Paesi in via di sviluppo di fronte all’unilateralismo e alla prepotenza.

Russia: studioso, Istituti Confucio fondamentali per promuovere conoscenza Cina - “Gli Istituti Confucio fungono da ponti culturali tra le nazioni e svolgono un ruolo significativo nella promozione della conoscenza della Cina”, ha dichiarato Nikolay Kukharenko, direttore dell’Istituto Confucio dell’Universita’ pedagogica statale di Blagoveshchensk (BSPU) in Russia.

#Dazi contro #Putin? Ecco perché l'ultima sanzione minacciata da #Trump colpirebbe in realtà #Cina e #India nelle loro importazioni di #petrolio e #gas dalla #Russia #guerra #Ucraina

Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all'Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo.

I Brics, riuniti in Russia, lanciano la sfida all'Occidente; I nuovi Brics vogliono un mercato comune alternativo all'Occidente; Iran e Nato: il trionfo di Cina e Russia è rinviato?.

L’Occidente traballa? Cina, Russia, Iran, Brics anche di più. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Non senza una buona dose di autolesionismo ma partendo da una dato di fatto reale sono sempre più diffuse teorie catastrofiche sull’Occidente. Secondo agenziaradicale.com

Guerra ucraina, perché l'India sta aiutando la Russia? Inviati esplosivi per usi militari del valore di 1,4 milioni di dollari - Sarà una forma di solidarietà tra Paesi dei Brics, l'organizzazione inizialmente formata solo da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica ma che ora si sta allargando ... Si legge su msn.com