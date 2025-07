Tour de France oggi tappa 20 | trappola di saliscendi Percorso e altimetria

La Plagne, 26 luglio 2025 – Trappola di saliscendi nella tappa 20 del Tour de France 2025. La frazione di oggi non dovrebbe, sulla carta, impensierire gli uomini di classifica.  Sembra disegnata su misura per chi cerca fortuna in fuga. Ma c’è tanta stanchezza in gruppo e lo stesso Tadej Pogacar ieri è apparso visibilmente provato durante la premiazione per la maglia gialla. Difficile che Vingegaard tenti un assalto alla generale, ma se nella penultima e ripidissima salita (breve a dir la veritĂ ) a oltre 60 chilometri dall'arrivo dovesse accorgersi di qualche crepa nella condizione dello sloveno (e della Uae), ecco che potrebbe inscenare un ultimo attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France, oggi tappa 20: trappola di saliscendi. Percorso e altimetria

