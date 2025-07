Tour de France | Groves vince la tappa di Pontarlier Pogacar vicino al trionfo

Il Tour de France sta per arrivare al termine anche in questo 2025: nella penultima tappa a Pontarlier ha trionfato Groves, ecco la classifica generale. Il Tour de France, anche in questo 2025, sta per giungere al termine con la passerella parigina che si terrĂ per l’ultima tappa. Intanto anche a Pontarlier è stato decretato un vincitore: ad arrivare prima di tutti, in una tappa tutt’altro che semplice, è stato Kaden Groves. In maglia gialla ancora Tadej Pogacar che si sta avvicinando al suo quarto trionfo parigino. Nella giornata di domenica andrĂ in scena infatti l’ultimo atto di questa edizione numero 112 del Tour con la classica passerella sugli Champs-ÉlysĂ©es e si decreterĂ il vincitore di questo 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it