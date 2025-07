Penultima tappa per la Grande Boucle. Il Tour de France propone oggi la ventesima frazione, da Nantua a Pontarlier: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La penultima frazione propone una tipologia di tracciato movimentato caratterizzato da un dislivello di 2900 metri e sembra l’ideale per i corridori capaci di reggere gli strappi e inserirsi in una fuga. La difficoltĂ piĂą impegnativa di giornata è la  CĂ´te de ThĂ©sy, seconda categoria di 3,6 chilometri all’8,9% di pendenza media, l’ultima asperitĂ da affrontare è la  CĂ´te de Longeville, quarta categoria di 2,5 chilometri al 5,5%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Nantua-Pontarlier: orari, tv, percorso, favoriti. Spazio per una fuga da lontano