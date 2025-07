Tour de France 2025 | Kaden Groves stupisce tutti in fuga Quarto posto per Velasco

L’uomo che non ti aspetti. In una giornata da attaccanti a vincere è un velocista, andando in fuga. Kaden Groves stupisce tutti nella ventesima tappa del Tour de France 2025: pioggia ed altissime velocità a portare i corridori sul traguardo di Pontarlier, l’australiano è riuscito ad anticipare i rivali e portarsi a casa la prima vittoria della carriera alla Grande Boucle. Tripletta per l’Alpecin-Deceuninck, dopo Philipsen e van der Poel, tris nei Grandi Giri anche per l’australiano. Tutti sapevano che oggi sarebbe andata via la fuga e i primi 50 chilometri sono stati percorsi a velocità folli. Scatti a ripetizione, gruppo spezzato in più occasioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Kaden Groves stupisce tutti in fuga. Quarto posto per Velasco

Penultima tappa di questo Tour de France composta da quasi 3000 metri di dislivello! Vincerà la fuga o la Visma tenterà il tutto per tutto Guarda il Tour de France su Eurosport e su discovery+ Vai su Facebook

Van Aert: “Proverò ad entrare nella fuga giusta, ma sarà difficilissimo. Lo faranno in tanti, anche degli scalatori”; Roglic ancora in fuga, poi Arensman beffa Pogacar e Vingegaard: gli highlights; Tappe, fughe, maglie e squadre: tutti i premi del Tour de France 2025.

