Pontarlier (Francia), 26 luglio 2025- La tappa 20 del Tour de France 2025 premia ancora una volta la fuga, ma stavolta non è una sorpresa: lo è invece il nome del vincitore, Kaden Groves, di professione velocista ma oggi capace di fare il vuoto in una giornata da quasi 3000 metri di dislivello. Tra meriti propri e demeriti altrui di un drappello di attaccanti senza accordo ('memorabile' l'impasse tra Frank Van Den Broek e Jake Stewart ) e con qualche scivolata di troppo, con un ottimo Simone Velasco a farne le spese, fa festa l'australiano (e la sua Alpecin-Deceuninck al terzo successo in questa Grande Boucle ) nel giorno in cui il connazionale Ben O'Connor si arrende nel testa a testa per il decimo posto in classifica generale con Jordan Jegat, a sua volta presente nell'attacco di giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, impresa di Groves nella tappa 20. La nuova classifica, cambia la top 10