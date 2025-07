Toscana Aeroporti rafforza il suo impegno per la sostenibilità

Sempre più green Toscana Aeroporti che ha scelto di rafforzare il suo impegno per la sostenibilità ambientale dotando i suoi due scali di Pisa e Firenze di 60 cestini intelligenti 'Hoooly! Indoor90' in grado di differenziare i rifiuti. Sviluppato da Ganiga AI, grazie all'integrazione tra robotica, visione artificiale e IA, il sistema è in grado di identificare materiale, tipologia, marca e stato di ciò che viene introdotto con una precisione certificata del 95%. Hoooly! consente di ottimizzare i flussi, ridurre gli errori di conferimento e migliorare la qualità della raccolta. Un'innovazione che oltre a far bene all'ambiente e anche e riduce i dei costi di smaltimento e ottimizza le operazioni di smaltimento.

Toscana Aeroporti +10,3% di passeggeri - Il Cda di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025 che mostra una crescita del traffico passeggeri nei primi tre mesi (+10,3% sul 2024) con oltre 1,6 milioni di passeggeri.

Bottai-Auletta, richiesta di 100mila euro di danni respinta: "Mai diffamato il vicepresidente di Toscana Aeroporti" - "Ogni intervento è stato effettuato nell’esercizio delle funzioni di controllo e denuncia politico-amministrativa e informazione alla cittadinanza su temi di interesse generale concernenti la regolarità dell’azione di governo locale e di altri soggetti (privati, imprenditori) a vario titolo.

Toscana Aeroporti: nuovo collegamento diretto Pisa-Katowice. Tre volte a settimana - Wizz Air ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Katowice, ampliando il proprio network dallo scalo pisano, dove già opera collegamenti diretti per Tirana, Bucarest Otopeni e Varsavia Chopin, segnando così un ulteriore passo avanti nell'espansione della compagnia tra Toscana e Polonia L'articolo Toscana Aeroporti: nuovo collegamento diretto Pisa-Katowice.

