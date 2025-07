Torremaggiore | notte rosa Nel cuore della città

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore: Manca davvero poco all’esplosiva serata del “NOTTE ROSA IN FESTIVAL”, in programma sabato 26 luglio 2025, a partire dalle ore 20.00 nel cuore della cittĂ , tra Piazza Incoronazione, Corso Matteotti e Piazza Giovanni Paolo II. L’iniziativa, inserita nel cartellone di “TorrEstate 2025”, è organizzata con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, al Commercio e al Turismo – in collaborazione con: Pro Loco di Torremaggiore “Peppino Barbieri”, Confcommercio, Matti di Notte e propone un ricco programma dedicato a tutte le fasce d’etĂ . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

