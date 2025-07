Torregalli nuovo pronto soccorso Due anni di lavori | ecco come sarà

Bando di gara in autunno, inizio lavori finito l’inverno 2026. Due anni per la consegna. Sono i tempi per il nuovo pronto soccorso di Torregalli. La scansione temporale è emersa durante la seduta congiunta delle Commissioni consiliari di Firenze che si occupano di sanitĂ (presieduta da Edoardo Amato) e infrastrutture (guidata da Renzo Pampaloni) sull’avanzamento dell’iter che porterĂ a nuovi spazi per la medicina d’urgenza al Nuovo San Giovanni di Dio. Erano presenti anche il direttore del pronto soccorso, dottor Gianfranco Giannasi e l’architetto Francesco Napolitano, Direttore Dipartimento Area Tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torregalli, nuovo pronto soccorso. Due anni di lavori: ecco come sarĂ

Nuovo pronto soccorso all'ospedale di Torregalli, bando in autunno - Come emerso nella commissione – concludono i due Presidenti Amato e Pampaloni – il nuovo pronto soccorso comporterà un prevedibile aumento degli utenti, per cui sarà necessario lavorare parallelamente ... Da nove.firenze.it

