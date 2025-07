Torre del Greco truffano un’anziana donna | due arresti

Tempo di lettura: 2 minuti La Questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei reati di truffa ai danni di persone anziane. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti di 30 e 31anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per truffa aggravata; il 30enne è stato, altresì, denunciato per evasione poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nel transitare in via Montedoro a Torre del Greco, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre del Greco, truffano un’anziana donna: due arresti

