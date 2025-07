Torneo della Montagna | il Villa Minozzo é campione

Reggio Emilia, 26 luglio 2025 – Sono serviti i rigori per decretare la vincitrice: l’Spqm Montecavolo Ă© campione del Torneo della Montagna, superando ai rigori il Villa Minozzo che sognava la replica dopo il trionfo dell’anno scorso. É festa grande perchĂ© l’Spqm ha vinto anche nei Giovanissimi: un bis storico. Nei tempi regolamentari era finita 2-2, tra diverse polemiche per episodi arbitrali in pieno spirito Montagna (nonostante il meteo non estivo, Centro Coni di Castelnovo Monti pienissimo). Vantaggio Montecavolo al 38’ con Boschiroli, e il pari del Villa arriva nella ripresa con un tiro di Ferrario (61’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torneo della Montagna: il Villa Minozzo Ă© campione

Torneo della Montagna: i gironi. Villa Minozzo e Cervarezza nello stesso raggruppamento - Reggio Emilia, 19 maggio 2025 – Nella cornice dell’Onda della Pietra di Castelnovo Monti sono stati sotteggiati i gironi della 73esima edizione del Torneo della Montagna, sempre sotto l’organizzazione del Csi di Reggio.

Montagna: tutti a caccia del Villa Minozzo - Tante novità , graditi ritorni di formazioni storiche, sano campanilismo e le immancabili polemiche. Rombo di motori per il 73° Torneo della Montagna che con l’anticipo di oggi pomeriggio Collagna-Baiso e le restanti gare domenicali torna ad infiammare il nostro Appennino.

Torneo della Montagna: debutto dei campioni a Villa Minozzo contro il Cervarezza - Sette gare infiammano la prima giornata del 73° Torneo della Montagna organizzato dal Csi. Si prevede grande pubblico a Villa Minozzo per il debutto dei biancorossi campioni in carica del confermato mister Filippo Canovi che affrontano il Cervarezza dell’inossidabile trainer Luca Cecchi, in una riedizione della finale ’24 per uno scherzo unico del sorteggio (inascoltato il dirigente che proponeva l’istituzione delle teste di serie).

