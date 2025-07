Torneo della legalità Giovanni Falcone e Paolo Borsellino | un successo di sport e impegno civile

SAN VITO DEI NORMANNI - Ieri, 25 luglio, San Vito Dei Normanni ha ospitato la quarta edizione del Torneo della LegalitĂ "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", un evento che ha unito sport e impegno civile in un messaggio forte e condiviso: la legalitĂ si difende anche sul campo. Nato come. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Calcio, memoria e legalità : il torneo in ricordo delle vittime delle mafie, ecco il programma dell'evento - Messina si prepara a celebrare, con un’intensa giornata di sport e riflessione, il Memorial Day 2025, un appuntamento ormai storico promosso dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per ricordare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità .

Torneo della Legalità a Caltanissetta: in campo carabinieri, magistrati, attori e cantanti - Un torneo per la legalità . In occasione della giornata in ricordo delle vittime della strage di Capaci, nella serata del 23 maggio nello stadio di Caltanissetta si sono sfidate, in un triangolare di beneficenza, le squadre composte da magistrati, carabinieri e la Nazionale del cuore  – attori e cantanti.

Torneo della legalità per ricordare Falcone - Una giornata di sport, memoria e impegno civile quella che si terrà stamattina al bagno Tiki 26 di Rimini, dove andrà in scena il primo Torneo della legalità , organizzato dalle associazioni ’Sport e legalità ’ e ’Libera’ in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci.

