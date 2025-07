Torneo dei rioni di Agliana È trionfo per il Niccolao

Un Bellucci gremito ha fatto da cornice alla serata conclusiva del torneo di calcio dei rioni di Agliana, che ha visto il Niccolao conquistare la vittoria ai danni del Mercato. Tantissime le persone, oltre 1500, sugli spalti che giovedì hanno assistito al successo per 2-0 del rione giallorosso, che inserisce quindi il proprio nome dell’albo d’oro della competizione, tornata a disputarsi dopo ben sei anni di assenza per merito dell’organizzazione dell’ Associazione Coppa Vannino. A decidere l’ultimo atto è stato Tomas Menichini, neo attaccante dell’Am Aglianese, autore di una doppietta che lo ha consacrato anche come capocannoniere del torneo con sei reti complessive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

