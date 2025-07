Torna Luce! Quinto festival Senza filtri

Il mondo si oscura tra conflitti e paure? A Firenze la luce non solo resiste, ma raddoppia la sua intensitĂ . Preparatevi a due giorni che lasceranno il segno: il 17 e 18 ottobre 2025, il “ Luce! Festival “ torna per la sua quinta edizione e trasforma il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in un’arena pulsante di autenticitĂ . L’invito è una sfida: “ Senza filtri “. Un imperativo a liberarsi delle maschere, a parlare con una voce vera, a guardarsi negli occhi. La partecipazione è gratuita, perchĂ© il cambiamento è un dialogo a cui tutti devono poter partecipare. Nato dalla visione di Agnese Pini e dal successo del progetto editoriale Luce! (QN Quotidiano Nazionale), il festival è il palco dove le idee prendono vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna Luce!. Quinto festival “Senza filtri“

Soravia (Velux Italia): “Progettazione luce naturale torna ad essere importante” - (Adnkronos) – "La progettazione della luce naturale e zenitale negli edifici è un tema che sta tornando ad essere importante nell'edilizia.

Il Festival di Luce! raddoppia Il 17 e 18 ottobre torniamo a Palazzo Vecchio per due giornate gratuite di incontri, musica, esperienze immersive e storie potenti. Il tema di quest'anno: "Senza filtri". Ci sarà il ritorno del Premio Luce! alla Startup Inclusiva

