La giornata del 30 luglio sarà dedicata interamente alla tradizione culinaria locale e alla preservazione del marchio ’Made in Italy’. Durante una conferenza, ieri mattina in Comune, l’assessore Matteo Fornasini ha spiegato: "Il capitale e il patrimonio che rappresentano le nostre aziende agricole sono da tutelare anche grazie a queste iniziative". L’assessore ha ricordato le prime edizioni dell’evento e il legame tra Ferrara, l’agricoltura ed i suoi prodotti tipici. È stato il direttore provinciale di Coldiretti, Alessandro Visotti a rispondere alla sollecitazione del perché una ’ Notte gialla ’ a Ferrara: "Abbiamo bisogno di sensibilizzare i cittadini, tutti i ferraresi, le istituzioni, i turisti, sul momento che sta vivendo il settore agricolo, soprattutto a livello europeo, che si è prefigurato con la nuova proposta di bilancio per il 2028-2034. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna... la Notte gialla . Tra alimenti e tradizione. Summer Night a ’Km zero’