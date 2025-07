Torna la Notte di Mezza Estate a Castel San Lorenzo | il programma

¬†Il cuore del borgo cilentano √® pronto a battere forte con la quarta edizione della Notte di Mezza Estate, in programma venerd√¨ 1 e sabato 2 agosto 2025 nel centro storico di Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno. Un evento ormai atteso e consolidato, che anno dopo anno si √® trasformato in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it