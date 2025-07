Torna in piazza la manifestazione L’ultimo giorno di Gaza

Domenica 27 luglio dalle ore 21.30, in Piazza Ordelaffi a Forlì (di fronte alla Prefettura), si terrà un presidio in solidarietà con la popolazione palestinese, sostenuto da diverse forze politiche. L’iniziativa, parte della campagna nazionale L’Ultimo Giorno di Gaza, nasce, come spiegano da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - giorno - gaza - torna

"L’Ultimo Giorno di Gaza", sit-in e performance in piazza San Giorgio - Venerdì 9 maggio, ore 18,30, le strade di Reggio Calabria saranno attraversate da un’azione collettiva di protesta e testimonianza intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", in adesione all’iniziativa nazionale omonima; un sit-in/performance ispirato anche alle manifestazioni creative nel mondo contro.

Il giorno di Leone XIV: i leader mondiali a Roma e migliaia di fedeli già in piazza - AGI - Inizia, ufficialmente oggi il pontificato di Papa Leone XIV. La celebrazione eucaristica con la quale il Papa eletto inizia ufficialmente il suo ministero, sottolinea in particolare la dimensione "petrina" di Pastore della Chiesa cattolica.

L'ultimo giorno di Gaza, manifestazione in Piazza del Popolo: "Silenzio assordante sul genocidio in corso" - Venerdì, in occasione della Giornata dell’Europa, in Piazza del Popolo si è svolta una manifestazione pubblica in solidarietà con il popolo palestinese, "per condannare l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano".

L’ULTIMO GIORNO DI GAZA – L’EUROPA CONTRO IL GENOCIDIO Gaza muore di fame, sete e bombe. E con essa, un pezzo della nostra umanità. Corato non resta in silenzio: domenica 27 luglio, ore 22:00, le campane del Municipio suoneranno a distesa Vai su Facebook

«A me pare che Israele sia incastrata da sé e dalle circostanze. Da un lato vorrebbe trattenere una buona fetta della Striscia di Gaza con questo tentativo di pulizia etnica. Che non è una mia interpretazione: sono le parole specifiche del governo israeliano, ch Vai su X

Torna in piazza la manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza”; “Basta guerra!”: stasera si torna in piazza ad “urlare per Gaza”. Presenti anche i lavoratori Gkn – ASCOLTA; Un sudario per Gaza, la mobilitazione per ricordare le vittime del massacro.

Gaza: non è una guerra, ma una strage - Vita.it - «Quello di Gaza è un massacro voluto e annunciato», dice dal palco di Roma Silvia Stilli, portavoce della rete di ong Aoi, che è intervenuta alla manifestazione "in piazza per Gaza, basta ... Da vita.it

La piazza di Gaza, per la prova di forza attesi in 100mila - Palestina (Italia) Il giorno della manifestazione romana delle opposizioni per Gaza arriva in un’atmosfera sospesa a metà tra l’attesa di una grande partecipazione e qualche preoccupazione, forse di ... Lo riporta ilmanifesto.it