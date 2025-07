Torna in Italia e finisce in carcere | 11 anni per sfruttamento della prostituzione e spaccio

Fano, 26 luglio 2025 – Era stato tra i principali spacciatori sulla piazza fanese, poi espulso e condannato a 11 anni di carcere per spaccio e sfruttamento della prostituzione. Ora è tornato in Italia, ma ad attenderlo c’erano gli agenti della Polizia di Frontiera. Arrestato appena sceso da un volo internazionale a Fiumicino, un quarantenne di origine albanese è stato condotto in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pesaro. L’uomo era stato denunciato anni fa da una donna, vittima della dipendenza da cocaina, che ha raccontato agli agenti del Commissariato di Fano come venisse costretta a prostituirsi in cambio di dosi di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna in Italia e finisce in carcere: 11 anni per sfruttamento della prostituzione e spaccio

