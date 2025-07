Torino poker dei granata alla Cremonese ottimi spunti per Baroni

Torino, seconda vittoria dei granata in precampionato contro la Cremonese, avversaria della prossima stagione Un Torino più brillante e rodato chiude con una netta vittoria per 4-1 la seconda amichevole estiva contro la Cremonese. A Ronzone, davanti a un buon pubblico, la squadra di Baroni mostra segnali di crescita fisica e mentale, pur con qualche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, poker dei granata alla Cremonese, ottimi spunti per Baroni

Serie A, prima giornata: Inter e Milan in casa contro Torino e Cremonese, c'è Sassuolo-Napoli - Si parte nel weekend del 23-24 agosto. Entrambe le milanesi a San Siro che a gennaio sarà occupato per i Giochi olimpici invernali

Prende forma la Cremonese da Serie A: Gollini firma come primo portiere. Sabato amichevole con il Torino. Contatti ravvicinati col Napoli per Cheddira - Gli ultimi tasselli della trattativa sono andati al loro posto e la Cremonese, ventiquattro ore dopo la firma del centrocampista Alberto Grassi, piazza il quinto acquisto di questo mercato estivo.

Torino-Cremonese, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole - Domani pomeriggio alle ore 16 si disputerà presso il campo sportivo di “Prato allo Stelvio“, in Trentino-Alto Adige.

#TorinoCremonese 4-1: #Baroni chiude il ritiro con una vittoria Buone indicazioni per il nuovo allenatore granata #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per l'analisi Vai su X

CALCIOMERCATO, ASSE COMO-TORINO? La permanenza di Adrien #Tameze in granata è tutt'altro che scontata: dopo una stagione opaca e con poco spazio, il centrocampista francese piace a #Como e #Cremonese. I lariani cercano profili esperti Vai su Facebook

Torino, primo successo per Baroni: poker alla Cremonese, Adams a segno

