Torino i No Tav bloccano l' A32 | guerriglia e fiamme contro la polizia

L'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa - e poi riaperta - all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia secondo quanto si apprende, l'hanno occupata dando fuoco ad alcune masserizie. Nel corso del pomeriggio sono state lanciate pietre e bombe carta all'indirizzo delle forze dell'ordine poste a protezione del cantiere. Un container all'interno del cantiere dell'autoporto di San Didero, nei pressi del quale è stata chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia, è andato a fuoco e il fumo è visibile a distanza. Nel frattempo l'altro spezzone del corteo No Tav ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando inizio a una battitura delle recinzioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Torino, i No Tav bloccano l'A32: guerriglia e fiamme contro la polizia

In questa notizia si parla di: torino - bloccano - guerriglia - fiamme

No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia - Arrivati in circa 3mila a Vanaus, pietre e bombe carta contro la polizia che risponde con gli idranti

Manifestanti No Tav bloccano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia - (Adnkronos) – Autostrada Torino Bardonecchia chiusa e occupata dai No Tav arrivati a Vanaus. Circa 3mila manifestanti, divisi in tre tronconi protestano contro l’Alta Velocità .

No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Piantedosi: "Guerriglia", Meloni: "Vergognoso" - Nuovo assalto dei No Tav in Val di Susa. I manifestanti per l'ennesima volta hanno usato il Festival Alta Velocità per scatenare il caos e mettere a ferro e fuoco l'autostrada Torino-Bardonecchia.

Val Susa, No Tav bloccano l’autostrada ed entrano nel cantiere; No Tav, migliaia al corteo in Val di Susa: cantieri a fuoco e autostrada bloccata. Meloni: «Atti vergognosi, saranno puniti»; No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Lancio bombe carta e pietre contro forze ordine. Il Viminale: «È guerr.

No Tav bloccano l'autostrada, bombe carta contro polizia e cantieri in fiamme. Meloni: Atti vergognosi - La marcia No Tav contro «i cantieri della devastazione», come li ... Secondo msn.com

No Tav bloccano l'autostrada Torino-Bardonecchia, bombe carta contro la polizia - La marcia No Tav contro «i cantieri della devastazione», come li ... Da msn.com