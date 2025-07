Topolino e 500. L’anima dolce dell’elettrificazione.

Fiat rilancia uno scenario nuova era della mobilitĂ urbana con la nuova 500 Hybrid, citycar dallo stile iconico ma con un’anima tecnica. Il celebre ’cinquino’, vero simbolo del made in Italy, si aggiorna nel segno della tecnologia mild-hybrid. Mantiene l’inconfondibile silhouette della 500 elettrica, ma sotto il cofano integra benzina 1.0 a tre cilindri con 70 CV e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema elettrico da 12V, un generatore da 5 CV e una batteria da 11 Ah. Il propulsore, compatto e leggero, solo 77 kg, è realizzato in alluminio e accoppiato a un cambio manuale a sei marce. Il look esterno evolve con discrezione: nuove prese d’aria frontali migliorano il raffreddamento del motore, mentre lo scarico è nascosto per preservare la pulizia delle linee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

