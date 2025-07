Topi d' appartamento svaligiano una casa a Codroipo | diecimila euro di bottino

Ammonta a diecimila euro il valore totale dei beni sottratti da un'abitazione di Codroipo nella giornata del 22 luglio. Il residente che ne ha fatto le spese, un uomo del 1977, ha sporto denuncia oggi presso i carabinieri della stazione locale. A quanto emerge dal documento, i malviventi si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: codroipo - diecimila - euro - topi

Topi d'appartamento svaligiano una casa a Codroipo: diecimila euro di bottino - Ammonta a diecimila euro il valore totale dei beni sottratti da un'abitazione di Codroipo nella giornata del 22 luglio.

Topi d'appartamento svaligiano una casa a Codroipo: diecimila euro di bottino.

Topi d'appartamento svaligiano una casa a Codroipo: diecimila euro di bottino - Il furto ha avuto luogo lo scorso 22 luglio: il residente che ne ha fatto le spese ha sporto denuncia oggi alla stazione locale dei carabinieri ... Scrive udinetoday.it

Regione Diecimila euro al mese per non prendere una decisione - Risposte evasive, audizioni continue, chiacchiere tante risultati davvero pochi. Come scrive ilgiornale.it