Tom Brady non pensa che Sofia Vergara sia troppo vecchia per lui

Già una settimana fa l'attrice di Modern Family aveva condiviso una foto di una cena accanto all'ex sportivo. Che stia nascendo qualcosa?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tom Brady non pensa che Sofia Vergara sia «troppo vecchia» per lui

