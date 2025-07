Tiziano Ferro sparito da mesi silenzio e pubblico preoccupato | Cosa sta succedendo

Tiziano Ferro è sparito. Non dai cuori dei fan, ma da quella finestra digitale attraverso cui da anni raccontava sé stesso al mondo, con la consueta sincerità che lo ha reso uno degli artisti italiani più amati e seguiti. Da oltre sei mesi, infatti, il cantante di Latina, oggi 45enne, non pubblica nulla sui social e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Un silenzio insolito, che ha iniziato a sollevare interrogativi anche tra gli addetti ai lavori. Che fine ha fatto Tiziano Ferro? Il primo a sollevare pubblicamente il tema è stato il giornalista Federico Boni, che ha fatto notare come l’ultimo contenuto postato da Ferro risalga all’11 novembre 2024: un video realizzato a Los Angeles insieme a Elodie, per annunciare l’uscita del duetto “Feeling”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

