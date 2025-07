Tim Burton ai giovani | Mi sento fortunato a essere nato in un’epoca in cui non esistevano i social voi vivete imbevuti in questo universo Se leggo i commenti sui social sono orribili mi vorrei ammazzare

Tim Burton ha trasformato la Sala Truffaut del Giffoni Film Festival in un regno gotico dove realtà e fantasia si sono fuse perfettamente. Il regista di "Edward mani di forbice" è arrivato alla Cittadella del Cinema accompagnato da Monica Bellucci, accogliendo con emozione l'affetto di centinaia di fan che fin dalle prime ore del mattino hanno atteso lungo il carpet per un autografo o semplicemente per incrociare lo sguardo del loro maestro spirituale. L'articolo Tim Burton ai giovani: “Mi sento fortunato a essere nato in un’epoca in cui non esistevano i social, voi vivete imbevuti in questo universo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

