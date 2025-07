The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 3 | trailer e data di uscita dei nuovi episodi

The Walking Dead: Daryl Dixon annuncia la data di uscita della terza stagione con un trailer ufficiale che anticipa il motivo per cui Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) non possono tornare a casa. Daryl Dixon – stagione 3 vedrà la coppia protagonista dello spin-off attraversare il tunnel sotto la Manica per raggiungere l’Inghilterra, nel tentativo di tornare a casa. Tuttavia, la prossima stagione di sei episodi li porterà in Spagna durante il loro viaggio di ritorno in America, dando vita a un’altra avventura in Europa con nuovi volti e pericoli. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

