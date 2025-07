The Walking Dead | Daryl Dixon si chiuderà con la quarta stagione

La serie Daryl Dixon, spin-off di The Walking Dead, si chiuderà con la quarta stagione. L’annuncio è arrivato in occasione del panel AMC andato in scena questa notte dal San Diego Comic-Con (via Deadline ). La produzione dell’ultima stagione di otto episodi dovrebbe iniziare questo mese in Spagna, e porterà i protagonisti Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) a Madrid. Il debutto della terza stagione è atteso per il 7 settembre. Sul palco della mitica Sala H si sono avvicendati i protagonisti Reedus e McBride, ma anche showrunner David Zabel, il produttore esecutivo Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti di The Walking Dead Universe e il produttore esecutivo Greg Nicotero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Walking Dead | Daryl Dixon si chiuderà con la quarta stagione

The Walking Dead, ora sappiamo esattamente quante stagioni avrà lo spin-off su Daryl Dixon

«Tornare a casa non è mai stato così complicato. » Durante il panel al San Diego Comic-Con 2025, AMC ha presentato il trailer ufficiale della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off che amplia ancora l'universo creato dal celebre fumetto

