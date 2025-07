The Walking Dead | Daryl Dixon rinnovata per una quarta e ultima stagione

AMC ha rinnovato The Walking Dead: Daryl Dixon per una quarta e ultima stagione. Il personaggio si recherà in Spagna per la prossima stagione dello spin-off di The Walking Dead, ma sarà dunque la sua ultima avventura, almeno in questa versione. Norman Reedus, che interpreta Dixon, e Melissa McBride, che interpreta Carol Peletier, torneranno entrambi sul set. La produzione dell’ultima stagione di otto episodi inizierà questo mese in Spagna, prima della terza stagione, che debutterà il 7 settembre. Come riportato da Deadline, l’annuncio è stato dato durante il panel Hall H dello show al San Diego Comic-Con, dove Reedus e McBride sono stati raggiunti dallo showrunner David Zabel, dal produttore esecutivo Scott M. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La serie televisiva The Walking Dead ha affrontato un declino nelle audience nel corso delle sue stagioni, Gli ultimi cinque capitoli hanno regalato alcuni episodi di grande impatto.

The Walking Dead: Dead City, il buco nella trama di Rick Grimes

La serie spin-off Dead City ha riacceso l'interesse dei fan sulla figura di Rick Grimes, il protagonista che ha segnato profondamente l'universo di The Walking Dead.

