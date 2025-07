The Long Walk | il nuovo trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King

Il nuovo trailer di The Long Walk rivela ulteriori dettagli sull’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King presentato al San Diego Comic-Con. Il film distopico è basato sull’omonimo romanzo di King (originariamente pubblicato con lo pseudonimo di Richard Bachman ). La storia è incentrata su un gruppo di adolescenti che partecipano a una gara annuale in cui l’ultimo a rimanere in piedi vince, ma per farlo devono continuare a camminare ad una certa velocitĂ o morire. Adattamenti di The Long Walk sono stati tentati e bocciati per anni, ma la prima versione completata uscirĂ finalmente nelle sale quest’anno ed è diretta da Francis Lawrence. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

