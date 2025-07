The Boys – Stagione 5 | la descrizione del trailer mostrato in anteprima al SDCC!

I fan del Comic-Con che venerdì hanno partecipato al panel nella Hall H dedicato a Gen V di Prime Video hanno ricevuto una gradita sorpresa quando è stato mostrato in anteprima il trailer della quinta stagione della serie di punta The Boys. La reazione del pubblico ha risuonato fuori dalle porte della sala cavernosa non appena sono state mostrate le immagini, che hanno segnato la prima anteprima della quinta e ultima stagione della singolare serie sui supereroi di Eric Kripke. Le immagini includevano un’immagine di Homelander ( Antony Starr ), ora leader de facto dell’America, in piedi in una sala affollata che proclamava che il Paese sotto il suo controllo sarebbe stato una “ nazione piĂą sicura e timorata di Dio ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it