Thailandia ex primo ministro distribuisce pasti agli sfollati dopo scontri con Cambogia

L’ ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, ha visitato sabato un gruppo di cittadini costretti a lasciare le loro abitazioni a causa degli scontri al confine con la Cambogia. Ha aiutato a cucinare e distribuito pasti per gli sfollati, che hanno trovato rifugio nella provincia di Ubon Ratchathani. Secondo quanto riportano i media locali, Shinawatra avrebbe detto agli evacuati di avere fiducia nell’esercito thailandese e nel fatto che il conflitto possa finire rapidamente. L’ex premier non è più attivo in politica, ma in molti lo considerano comunque molto rilevante per le decisioni del governo, che è guidato dal partito della figlia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Thailandia, ex primo ministro distribuisce pasti agli sfollati dopo scontri con Cambogia

In questa notizia si parla di: thailandia - primo - ministro - pasti

La foto che nessuno si aspettava più: Suthida di Thailandia con la regina Drago del Bhutan in occasione del primo viaggio ufficiale di Rama X all’estero - È la prima volta che il re di Thailandia compie un viaggio ufficiale all’estero. Ad accompagnarlo la moglie, la regina Suthida

LIVE Italia-Thailandia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre in fuga nel primo set, 12-9 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Ace Ajcharaporn 21-17 La slash di Tanacha, distrazione delle azzurre 21-16 Muro di Wimonrat 20-14 In rete il primo tempo di Wimonrat 19-14 Invasione Thailandia 18-14 Errore al servizio Thailandia 17-14 Out il pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 In rete l’attacco di Egonu da seconda linea 17-12 Magia di de Gennaro in difesa e mano out di Degradi da zona 4 16-12 Diagonale Egonu da zona 2 15-12 Vincente Pimpichaya da zona 2 15-11 Vincente Ajcharaporn da zona 4 15-10 L’attacco di Pimpichaya dal centro 13-9 Out il primo tempo di Thatdao 12-9 Mano out Egonu da zona 2 11-9 Vincente Warisara da zona 3 11-8 Il tocco vincente di Egonu da zona 2, altra azione lunghissima ma non è una sorpresa 10-8 Diagonale di Egonu da zona 2 9-8 Muro Thatdao 9-7 Palla spinta Omoruyi da zona 4 8-7 Errore al servizio Fahr 8-6 Nwakalooooooooor! Primo tempo vincente a chiudere un’azione infinita 7-6 Out la pipe di Pimpichaya 6-6 Diagonale Omoruyi da zona 4 5-6 Errore al servizio Italia 5-5 Il palleggio di Cambi di seconda intenzione 4-5 La parallela di Degradi da zona 4 3-5 Diagonale di Ajcharaporn da zona 4 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 La slash di Fahr 1-2 Muro Thailandia 1-1 La parallela di Pimpichaya da zona 2 1-0 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 10.

LIVE Italia-Thailandia 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si aggiudicano un buon primo set, 25-19 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 La palla spinta di Giovannini da zona 4 e l’Italia si aggiudica un buon primo set 24-19 Errore al servizio Italia 24-18 Diagonale di Giovannini da zona 4 23-18 La palla spinta di Egonu 22-18 Diagonale di Egonu da seconda linea 21-18 Ace Ajcharaporn 21-17 La slash di Tanacha, distrazione delle azzurre 21-16 Muro di Wimonrat 20-14 In rete il primo tempo di Wimonrat 19-14 Invasione Thailandia 18-14 Errore al servizio Thailandia 17-14 Out il pallonetto di Egonu da zona 2 17-13 In rete l’attacco di Egonu da seconda linea 17-12 Magia di de Gennaro in difesa e mano out di Degradi da zona 4 16-12 Diagonale Egonu da zona 2 15-12 Vincente Pimpichaya da zona 2 15-11 Vincente Ajcharaporn da zona 4 15-10 L’attacco di Pimpichaya dal centro 13-9 Out il primo tempo di Thatdao 12-9 Mano out Egonu da zona 2 11-9 Vincente Warisara da zona 3 11-8 Il tocco vincente di Egonu da zona 2, altra azione lunghissima ma non è una sorpresa 10-8 Diagonale di Egonu da zona 2 9-8 Muro Thatdao 9-7 Palla spinta Omoruyi da zona 4 8-7 Errore al servizio Fahr 8-6 Nwakalooooooooor! Primo tempo vincente a chiudere un’azione infinita 7-6 Out la pipe di Pimpichaya 6-6 Diagonale Omoruyi da zona 4 5-6 Errore al servizio Italia 5-5 Il palleggio di Cambi di seconda intenzione 4-5 La parallela di Degradi da zona 4 3-5 Diagonale di Ajcharaporn da zona 4 3-4 Errore al servizio Italia 3-3 La slash di Fahr 1-2 Muro Thailandia 1-1 La parallela di Pimpichaya da zona 2 1-0 Muroooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 10.

Thailandia, ex primo ministro distribuisce pasti agli sfollati dopo scontri con Cambogia; Giornale radio del mattino, sabato 26 luglio; Iraq nella morsa del caldo: a Baghdad la gente si rinfresca in piscina.

Thailandia, ex primo ministro distribuisce pasti agli sfollati dopo scontri con Cambogia - (LaPresse) L'ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, ha visitato sabato un gruppo di cittadini costretti a lasciare le ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Thailandia-Cambogia, salito a 33 bilancio delle vittime - Phnom Penh ha chiesto un cessate il fuoco immediato e senza condizioni ... Come scrive msn.com