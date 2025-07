thailandia cambogia civili si rifugiano nei templi

Milano, 26 lug. (askanews) - Bambini, anziani e famiglie si rifugiano in un tempio al confine fra Thailandia e Cambogia mentre continua il conflitto in corso fra i due Paesi da tre giorni e che ha provocato al momento oltre 30 morti. Le dispute di confine vanno avanti da anni ma negli ultimi giorni sono degenerate in combattimenti fra carri armati, truppe di terra e artiglieria, una situazione ritenuta tanto preoccupante da far indire all'Onu un Consiglio di sicurezza d'urgenza, durante il quale la Cambogia ha chiesto un cessate il fuoco immediato e incondizionato. "La Thailandia sostiene con forza in linea di principio il cessate il fuoco - ha risposto il portavoce del ministero degli Esteri Nikorndej Balankura - sebbene la Cambogia debba prima cessare le ostilità e dimostrare sincerità . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

