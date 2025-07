Testamento biologico il sì della Regione Lombardia | Dat depositate anche in ospedali e Ats

Milano – 26 Luglio 2025 – Un grande passo in avanti, anche in Lombardia, sul Biotestamento: la Regione ha infatti approvato l'Ordine del giorno che la impegna a formulare un iter per consentire ai cittadini di esprimere le proprie volontà in tema di Testamento biologico, ad esempio sui trattamenti in caso di stato vegetativo, quando non si è più in grado di effettuare una scelta cosciente, non solo consegnandone copia formata presso il proprio Comune o presso un notaio ma anche presso Ospedali e Ats. Dat, il sì della Regione Lombardia per Asl e Ospedali. Zerosi: "Centomila euro per la comunicazione".

