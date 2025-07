Ternana-Olympia Thyrus 14-0 in mezzo al diluvio terzo test per le Fere | l’avversario di Coppa di C in attesa di novità societarie

Nuovo allenamento congiunto per la Ternana, che nel pomeriggio di sabato 26 luglio ha disputato un’amichevole contro la formazione di eccellenza dell’Olympia Thyrus. Test con difficoltĂ crescenti per i rossoverdi, che hanno terminato la sfida sul 14-0. Infortunio per il portiere Franchi nel primo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

