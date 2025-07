Ternana in alto mare cessione più lontana Parla solo Bandecchi | Problema grave

"La Ternana Calcio sta totalmente nella m.". Così ieri Stefano Bandecchi in questa lunga fase di transizione. Ma si continua a lavorare. Il sindaco di Terni e Presidente della Provincia segue sempre in prima persona l’iter del passaggio di proprietà che ora vede tre soggetti interessati (tra cui uno del settore sanità privata) e, a margine di impegni istituzionali, Bandecchi continua a essere l’unico a fornire aggiornamenti della situazione. Il dietro front dei primi pretendenti al pacchetto azionario rossoverde innesca nuovi dubbi sui tempi di soluzione. "Ci stiamo lavorando – spiega Bandecchi a TeleGalileo – e stiamo tentando di risolvere un problema grave. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana in alto mare, cessione più lontana. Parla solo Bandecchi: "Problema grave"

