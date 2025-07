Terminato il rifacimento di via Appia Nord

A Cisterna è terminato il rifacimento del tratto dell’Appia Nord a Collina dei Pini. L’intervento ha interessato il segmento compreso tra via San Tommaso d’Aquino e il chilometro 50+360, per una lunghezza complessiva di circa 1.200 metri lineari.Si è trattato di un’opera di manutenzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

