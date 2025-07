Tentati dall' AI Se la usiamo senza disciplina spegniamo il pensiero critico Come non diventare stupidi

Due o quattro non è solo una domanda da test d’ingresso universitario o da Tombola postprandiale. E’ anche il bivio esistenziale a cui ci sta portando l’intelligenza artificiale. Due: delega, sintesi, risposta pronta, scorciatoia. Quattro: pensiero, fatica, dubbio, pausa. Due: mi affido al chatbot. Quattro: provo a capire da solo. E la notizia di oggi è che scegliere due potrebbe farci diventare, come dire. un po’ meno brillanti. O, se vogliamo essere scientifici: più rimbambiti. Lo dice l’Economist, mica uno youtuber con la felpa “AI will not replace me (unless it’s smarter)”. Un recente articolo racconta un esperimento del Mit in cui alcuni studenti, aiutati da ChatGPT nella scrittura di testi, mostravano – con tanto di elettroencefalogramma – un cervello in modalità aereo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

