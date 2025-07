Tentata rapina al proprietario di un negozio di elettronica | banditi fuggono colpo di arma da fuoco in aria

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nella serata di venerdì in via Marconi per una tentata rapina con esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione dei militari pare che due individui abbiano tentato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

