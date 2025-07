Tentata rapina a Mariomario | Spari contro un ristorante di Mugnano indagano i carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’influencer Mariomario preso di mira mentre cenava con la famiglia. Mario Cosentino, conosciuto sui social come “Mariomario”, seguito da oltre 1,2 milioni di follower, è stato vittima di una tentata rapina nella serata tra venerdì e sabato a Mugnano di Napoli. L’influencer si trovava a cena con la sua famiglia in un ristorante, poco dopo aver concluso una delle sue dirette social su Instagram e TikTok. Due malviventi in scooter e colpi di pistola all’indirizzo del locale. Secondo quanto ricostruito, due uomini a bordo di uno scooter si sono avvicinati al ristorante. Uno dei due, armato, è sceso rapidamente dal mezzo e si è diretto verso Cosentino, cercando di rapinarlo del borsello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tentata rapina a Mariomario: Spari contro un ristorante di Mugnano, indagano i carabinieri

In questa notizia si parla di: mariomario - tentata - rapina - spari

