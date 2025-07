Tentano rapina a tiktoker reagisce e sparano contro ristorante

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva appena terminato una diretta su TikTok all’esterno di un locale di Mugnano di Napoli quando è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter. Uno dei due gli ha intimato di consegnargli il borsello, lui ha reagito e i due sono scappati non prima di aver esploso due colpi di arma da fuoco, senza causare feriti, verso il ristorante. Vittima della tentata rapina Mario Cosentino, sui social noto come Mariomario e seguito da tantissimi follower.     Sono stati i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli ad intervenire in via Madonna delle Grazie 45. Il tiktoker era in compagnia della sua famiglia quando è stato avvicinato dai malviventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentano rapina a tiktoker, reagisce e sparano contro ristorante

In questa notizia si parla di: rapina - ristorante - tentano - tiktoker

Roma, tenta rapina in ristorante all’Esquilino: titolare lo chiude dentro, arrestato 36enne - Tentata rapina a Roma, nel quartiere Esquilino. Un uomo di 36 anni, cittadino somalo senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina.

Tenta una rapina al ristorante, il proprietario lo chiude nel locale e lo fa arrestare - Ha provato a rapinare un ristorante, ma quando il titolare si è accorto della presenza dell'intruso lo ha chiuso nel locale e ha chiamato i carabinieri, per farlo arrestare.

Ladro al ristorante trova solo monetine. Poi rapina il titolare - Si era intrufolato nel ristorante per rubare, racimolando solo 16 euro in monetine. Ma quando si era trovato davanti il titolare, aveva estratto un coltello costringendolo a consegnare 5mila euro.

Tentano rapina a tiktoker, reagisce e sparano contro ristorante; Tentano rapina a tiktoker, poi sparano prima della fuga; Tentano rapina a tiktoker, reagisce e sparano contro ristorante.

Tentata rapina al tiktoker Mario Mario, lui reagisce e i malviventi sparano: paura all'esterno di un ristorante in provincia di Napoli - Paura ieri sera all'esterno di un ristorante a Mugnano di Napoli, dopo un popolare tiktoker è stato vittima di una tentata rapina. Secondo ilmessaggero.it

Tentata rapina a Mugnano: spari fuori da un ristorante, nel mirino il noto tiktoker MarioMario - Attimi di paura nella serata di ieri a Mugnano, in via Madonna delle Grazie, dove i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in seguito a ... Lo riporta msn.com