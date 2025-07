Tentano il colpo al bancomat messi in fuga dal sistema antifurto

Erano le re 2.10 circa della scorsa quando presso la filiale della banca Monte Paschi di Villafranca Padovana, ignoti hanno tentato di far saltare lo sportello bancomat per poi dileguarsi coi soldi. Il colpo però non è riuscito. I malviventi, dopo aver oscurato le telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: colpo - bancomat - tentano - messi

Monteprandone, boato squarcia il silenzio della notte: colpo esplosivo al bancomat, banditi in fuga - MONTEPRANDONE - Erano le 3,30 di stamattina quando Centobuchi è stata svegliata da un forte boato: una banda di ladri ha tentato senza, sembra, riuscirci di far saltare in aria il.

La banda dei bancomat, altro colpo a San Marino: quarto assalto in due mesi. Vigilante spara in aria - Rimini, 21 luglio 2025 – Torna a colpire la banda dei bancomat a San Marino. Ancora un’esplosione nella notte.

Un boato di notte a Centobuchi. Colpo da 50mila euro al bancomat - Fanno saltare il bancomat della filiale Bper Banca in viale De Gasperi a Centobuchi e fuggono con un bottino che, da una prima analisi, dovrebbe aggirarsi sui 50mila euro.

Tentano il colpo al bancomat, messi in fuga dal sistema antifurto; Tentano il colpo al bancomat del Monte dei Paschi: ladri messi in fuga dal sistema fumogeno; In tre tentano di assaltare il bancomat dell'ufficio postale, messi in fuga dall'allarme.

Tentano il colpo al bancomat, messi in fuga dal sistema antifurto - Ignoti hanno tentato di far saltare lo sportello bancomat per poi dileguarsi coi soldi. Si legge su padovaoggi.it

Doppio colpo fallito per la “banda della marmotta”: messi in fuga dai sistemi d’allarme - Due tentativi di assalto a sportelli bancomat in piena notte, altrettanti fallimenti per l’attivazione dei sistemi di sicurezza. Lo riporta corrieresalentino.it