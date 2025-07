Tenta di rapinare un supermercato poi nella fuga aggredisce cassiere e direttrice

È stato arrestato in flagranza di reato nel primo pomeriggio di ieri, dai Carabinieri della Stazione di Sassuolo, un uomo italiano di 39 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. L’intervento è avvenuto a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di un supermercato di Spezzano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

