Tensione in Val di Susa | scontri durante la marcia No-Tav incendi e autostrada bloccata

Protesta No-Tav: escalation di violenza nei pressi dei cantieri. Alta tensione in Val di Susa durante l'annuale manifestazione del movimento No-Tav. Migliaia di attivisti si sono dati appuntamento a Venaus per la consueta marcia verso Susa, con l'obiettivo di raggiungere i cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione. La situazione è degenerata una volta giunti in prossimità delle aree interessate dai lavori. Numerosi manifestanti, a volto coperto, hanno cominciato a forzare le recinzioni del cantiere. Alcuni sono riusciti a penetrare all'interno, dove sono stati appiccati almeno due incendi, causando danni significativi.

Sul crinale che divide la valle di Susa da quella del Chisone, a oltre 2500 metri di altitudine, si erge il colle dell'Assietta, un valico impervio, che domina un ripido vallone. Qui si consuma uno degli scontri più significativi della guerra di successione austriaca:

No Tav bloccano l’autostrada Torino-Bardonecchia: scontri e incendi ai cantieri - A San Didero e Chiomonte lanci di pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine; Salvini: "Nessuna tolleranza per i violenti" ... Segnala altarimini.it

Caos NoTav in Val di Susa: bombe carta, antagonisti bruciano i cantieri, chiusa la A32 - Disordini e altissima tensione in Val di Susa, dove è in corso il tradizionale Festival Alta Felicità, ritrovo annuale degli antagonisti No Tav per tre giorni di musica, dibattiti e contestazioni. Si legge su torinotoday.it