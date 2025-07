Temptation Island Manuela Carriero vittima di body shaming | la reazione dell' ex tronista di Uomini e Donne

Manuela Carriero presa di mira sui social per il suo aspetto fisico. L'ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne replica per le rime. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Manuela Carriero vittima di body shaming: la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Temptation Island 2025 "Era un viaggio nei sentimenti non nei letti". Sonia lascia definitivamente Simone.

Temptation Island, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero pronti a tornare nel programma - Francesco Chiofalo e Manuela Carriero raccontano come si sono innamorati, poi si candidano per Temptation Island. Segnala msn.com