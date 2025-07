Temporali in Liguria chiude l’allerta sul Levante ma resta l’instabilità

È confermata la chiusura dell’allerta gialla per temporali sul Levante ligure (Zone CE) alle 18:00 di oggi, sabato 26 luglio. Lo comunica Arpal, che segnala per il resto della regione (Zone ABD) una bassa probabilità di fenomeni forti, pur in un contesto di generale instabilità atmosferica.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

