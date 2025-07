Temporali grandine e calo delle temperature? Mini tregua in Lombardia solo martedì Poi nuova fase instabile

Milano, 26 luglio 2025 – Sabato nel segno del maltempo in Lombardi a, che si è svegliata sotto forti temporali e con un significativo calo delle temperature. La regione, spiega Arpa Lombardia, si trova in una vasta area di bassa pressione che mantiene le condizioni meteorologiche variabili ma nel complesso prevalentemente instabili. L'instabilità porterà un'alta probabilità di fenomeni temporaleschi almeno fino a lunedì 28 luglio quando l'energia disponibile per la convezione sarà limitata e le precipitazioni saranno più continue ma meno intense. Martedì 29 luglio sarà l'unica giornata che potrà vedere una temporanea pausa dall'instabilità grazie alla rotazione dei flussi in quota da nord-ovest, ma attenzione: già da mercoledì la flessione del geopotenziale riporterà condizioni instabili.

Maltempo, ancora temporali e vento forte sull’Italia: allerta arancione oggi in Lombardia - (Adnkronos) – Nuova allerta maltempo oggi, martedì 6 maggio, sull’Italia con pioggia di forte intensità prevista in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania.

