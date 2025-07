Telesina incidente allo svincolo per Campobasso | auto tampona un furgone

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente questo pomeriggio sul raccordo Benevento-Caianello all’altezza dello svincolo per Campobasso. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto ha impattato contro un furgone tamponandolo. Una persona è rimasta ferita e trasportata dal personale del 118 con automedica al seguito. Qualche rallentamento alla circolazione stradale per rimuovere i veicoli incidentati. Sul posto personale della Polizia di Stato e i militari dell’ Arma dei Carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

