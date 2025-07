di Aldo Baquis All’indomani dello stallo registrato nelle trattative per la tregua a Gaza, Israele e Stati Uniti sono impegnati in un riesame della situazione. " Hamas non voleva un’accordo" ha stabilito Donald Trump. "Penso che ora gli daranno la caccia. Loro a quanto pare vogliono morire. Siamo arrivati al punto in cui occorre finire il lavoro". In pratica un via libera ad Israele per estendere la guerra a Gaza. Al termine di una telefonata con il presidente Usa, Netanyahu ha affermato che Israele "esamina adesso possibilitĂ alternative per la liberazione degli ostaggi, per mettere fine al regime di Hamas e per garantire una pace duratura nella regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tel Aviv: lancio di aiuti dagli aerei. Ma nega l’emergenza fame a Gaza